Рада може ввести 15-відсотковий збір на операції з офшорами

Список офшорів визначить уряд за запропонованим переліком критеріїв, однак за Кіпром такий статус буде закріплено законом. Експерти відзначають, що критерії настільки розмиті, що офшором можна визнати навіть США, а депутати вважають, що проблему вирішить введення контролю над трансферним ціноутворенням , повідомляє Комерсант - Україна.

Депутати пропонують з 2014 року стягувати 15 - відсотковий збір з суми платежів українських компаній на користь нерезидентів, зареєстрованих в офшорах. Фінансові установи зобов'язані будуть перераховувати гроші лише за умови одночасної сплати збору. Ці кошти мають піти на фінансування Пенсійного фонду та підвищення пенсій. Тільки операції з Кіпром могли б дати держбюджету 60 млрд грн, упевнені депутати . Це не нова ідея. Ще в кінці 2011 року віце - прем'єр Сергій Тігіпко пропонував ввести 15 - відсотковий збір з терміном дії п'ять років. Тоді обсяг додаткових надходжень оцінювали в 1 млрд грн , але законопроект навіть не розглянули в уряді. Це не єдина ініціатива - також запропоновано переглянути принцип розрахунку прибутку при операціях з офшорами.

Відповідно до Податкового кодексу, до валових витрат не включаються витрати на придбання у резидента офшорній території послуг з реклами , консалтингу і маркетингу . Тепер же запропоновано не включати витрати на консультаційні, бухгалтерські, юридичні, брокерські, аудиторські послуги. З 85 % до 50 % буде зменшена сума операції з офшором, яка може бути включена до витрат української компанії. Кабінет міністрів зараз визначає перелік офшорів, депутати ж хочуть в Податковому кодексі вказати критерії, на підставі яких уряду слід формувати список офшорних територій .

Їх усього три: нульовий рівень оподаткування; обмежений доступ до податкової інформації; наявність особливих режимів чи пільг для нерезидентів. Відповідність хоча б одному з них стане підставою для потрапляння в список офшорів. Однак те, що Кіпр в питаннях оподаткування має статус офшору, закріплюють на рівні закону .