Рада може ввести 15-відсотковий збір на операції з офшорами
Парламентська опозиція запропонувала ввести в 2014 році 15 - відсотковий збір з операцій з нерезидентами, які мають статус офшору для зниження дефіциту Пенсійного фонду.
Список офшорів визначить уряд за запропонованим переліком критеріїв, однак за Кіпром такий статус буде закріплено законом. Експерти відзначають, що критерії настільки розмиті, що офшором можна визнати навіть США, а депутати вважають, що проблему вирішить введення контролю над трансферним ціноутворенням , повідомляє Комерсант - Україна.
Депутати пропонують з 2014 року стягувати 15 - відсотковий збір з суми платежів українських компаній на користь нерезидентів, зареєстрованих в офшорах. Фінансові установи зобов'язані будуть перераховувати гроші лише за умови одночасної сплати збору. Ці кошти мають піти на фінансування Пенсійного фонду та підвищення пенсій. Тільки операції з Кіпром могли б дати держбюджету 60 млрд грн, упевнені депутати . Це не нова ідея. Ще в кінці 2011 року віце - прем'єр Сергій Тігіпко пропонував ввести 15 - відсотковий збір з терміном дії п'ять років. Тоді обсяг додаткових надходжень оцінювали в 1 млрд грн , але законопроект навіть не розглянули в уряді. Це не єдина ініціатива - також запропоновано переглянути принцип розрахунку прибутку при операціях з офшорами.
Відповідно до Податкового кодексу, до валових витрат не включаються витрати на придбання у резидента офшорній території послуг з реклами , консалтингу і маркетингу . Тепер же запропоновано не включати витрати на консультаційні, бухгалтерські, юридичні, брокерські, аудиторські послуги. З 85 % до 50 % буде зменшена сума операції з офшором, яка може бути включена до витрат української компанії. Кабінет міністрів зараз визначає перелік офшорів, депутати ж хочуть в Податковому кодексі вказати критерії, на підставі яких уряду слід формувати список офшорних територій .
Їх усього три: нульовий рівень оподаткування; обмежений доступ до податкової інформації; наявність особливих режимів чи пільг для нерезидентів. Відповідність хоча б одному з них стане підставою для потрапляння в список офшорів. Однак те, що Кіпр в питаннях оподаткування має статус офшору, закріплюють на рівні закону .