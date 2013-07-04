Парламент ратифікував податкову конвенцію з Кіпром

ВР ухвалила урядовий законопроект про ратифікацію Конвенції між урядом України і урядом республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього закону проголсоували 244 із 352 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом ратифіковано конвенцію і протокол до неї, підписані 8 листопада 2012 року в Нікосії, які мають набрати чинності з дня отримання останнього письмового повідомлення про завершення договірними державами усіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ними чинності.

Як ідеться у пояснювальній записці, внаслідок укладання конвенції підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.

Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в іншій державі на тих самих умовах, що й підприємці цієї іншої держави.

Визначається, що податками на доходи вважаються усі податки, що справляються із загальної суми доходу або з елементів доходу, у тому числі податки на доходи від відчуження рухомого чи нерухомого майна та податки на загальну суму зарплати або плати, сплачуваної підприємствами.

Крім того, податками, на які поширюється дія конвенції, в Україні, пропонується встановити податок на прибуток підприємств і податок на доходи фізичних осіб. Водночас, на Кіпрі - прибутковий податок; корпоративний податок на прибуток; спеціальний внесок на оборону республіки; податок на доходи від відчуження майна.

Також визначається, що дія конвенції має поширюватися і на будь-які ідентичні або значним чином подібні податки, які стягуються однією з договірних держав після дати підписання конвенції, на додаток до існуючих податків або замість них.

Компетентні органи договірних держав повідомляють один одного про будь-які істотні зміни, що відбулися в їхніх податкових законодавствах.