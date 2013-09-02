Троє людей загинули у жахливій аварії на Тернопільщині (фото)

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні Державтоінспекції, аварія сталася у неділю поблизу села Колодне Збаразького району.

На тему: У Бердичеві зіткнулися три автомобілі, 7 постраждалих (фото)

Водій вантажівки-автоцистерни «Вольво» допустив зіткнення з автомобілем «Фіат-Дукато» та перекинувся. Водій молоковоза загинув на місці пригоди, також загинули водій «Фіата» і його пасажир. Ще одного пасажира «Фіата» госпіталізовано з важкими травмами.

Правоохоронці проводять розслідування.