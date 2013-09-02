Троє людей загинули у жахливій аварії на Тернопільщині (фото)
09:13, 02 вересня 2013Суспільство
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Поблизу села Колодне Тернопільської області жертвами ДТП стали троє осіб.
На Тернопільщині жертвами ДТП стали троє осіб / Фото : 0352.com.ua
Як повідомили УНІАН в обласному управлінні Державтоінспекції, аварія сталася у неділю поблизу села Колодне Збаразького району.
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Водій вантажівки-автоцистерни «Вольво» допустив зіткнення з автомобілем «Фіат-Дукато» та перекинувся. Водій молоковоза загинув на місці пригоди, також загинули водій «Фіата» і його пасажир. Ще одного пасажира «Фіата» госпіталізовано з важкими травмами.
Правоохоронці проводять розслідування.
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