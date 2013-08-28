У Бердичеві зіткнулися три автомобілі, 7 постраждалих (фото)
У Бердичеві на Житомирщині в ДТП постраждало 7 людей.
Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, аварія сталася у ніч на 28 серпня на перехресті вулиць Леніна і Ватутіна у Бердичеві.
Як з’ясували правоохоронці на місці події, "близько 01.15 сьогодні 49-річний водій автомобіля «УАЗ-469», рухаючись по вул. Леніна в напрямку центру міста, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Audi-100», після чого останній зіткнувся з автомобілем «САЗ-3597», який був припаркований на узбіччі".
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На місці події рятувальникам довелося розрізати салон Audi-100, щоб вилучити водія.
Як уточнила Ващенко,"за цим фактом розпочато кримінальне провадження, в ході якого буде встановлено всі обставини і причини ДТП і винні".
Внаслідок аварії, сімох чоловік з різними травмами середньої тяжкості госпіталізовано до Бердичівської районної лікарні. Серед травмованих - водії трьох автомобілів та пасажири віком від 19 до 49 років.
Зараз експерти досліджують, чи були тверезими водії автомобілів - учасників ДТП.