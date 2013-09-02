У Полтавській області через брак учнів закрили 12 шкіл

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 2 серпня, на прес-конференції повідомив заступник голови Полтавської ОДА Олександр Коваль.

«Зменшення учнівського контингенту в Полтавській області послужило поштовхом для переведення дітей із 12 малокомплектних шкіл у селах на навчання до установ освіти, які здатні дати якісну освіту», - сказав Коваль.

На тему: Янукович пообіцяв усім школам широкосмуговий інтернет і планшети

Він зазначив, що оптимізація шкіл у Полтавській області має вимушений характер і проводиться тільки за узгодженням з батьками.

«На сьогоднішній день всі батьки оптимізованих шкіл дали згоду на це. Влада ж, у свою чергу, взяла на себе питання підвезення дітей до базових навчальних закладів», - відзначив Коваль.

За словами чиновника, в школах, які довелося оптимізувати, залишалося в більшості по 10, а то й менше дітей.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що до 1 вересня в Полтавській області мали закритися 18 малокомплектних шкіл.

Цього року в Полтавській області почали навчальний рік 707 шкіл. У перші класи в регіоні пішли 13 тис. дітей.