Янукович затвердив новий військово-адміністративний поділ України

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті голови держави.

Президент доручив Кабінету міністрів забезпечити врахування затвердженого цим указом військово-адміністративного поділу території України під час планування заходів з оборони держави, мобілізаційної підготовки, вирішення питань мобілізації і територіальної оборони України.

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Цим рішенням визнається таким, що втратив чинність, Указ Президента від 2 червня 2006 року № 469 «Про військово-адміністративний поділ території України», крім розділу «Повітряний простір України» військово-адміністративного поділу території України, затвердженого зазначеним указом, який втрачає чинність з 1 січня 2014 року.

Указ набирає чинності з дня його опублікування, крім розділу «Повітряний простір України» військово-адміністративного поділу території України.

Водночас указ не містить даних, як саме цей поділ змінено.