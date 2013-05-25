Регіонал пропонує поділити Україну на 8 регіонів замість 24 областей
Україні варто готуватися до кардинальної перебудови адміністративно-територіального поділу та системи виконавчої влади.
Про це повідомляє Дзеркало тижня. Україна, посилаючись на статтю члена фракції Партії регіонів у Верховній Раді Сергія Гриневецького.
На його думку, ідея адміністративно-територіальної реформи сьогодні надзвичайно актуальна, хоча й непопулярна.
Зокрема, Гриневецький наводить думку низки вчених про те, що слід готуватися до здійснення кардинальної територіальної реформи, після якої замість 24 невеликих областей з'являться вісім потужних територіально-адміністративних утворень:
1) Автономна Республіка Крим;
2) Донецький регіон (Донецька, Луганська області);
3) Карпатський регіон (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області);
4) Київський регіон (Київська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська області);
5) Подільський регіон (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області);
6) Поліський регіон (Волинська, Рівненська, Житомирська області);
7) Придніпровський регіон (Дніпропетровська, Запорізька області);
8) Причорноморський регіон (Одеська, Херсонська, Миколаївська області);
9) Слобожанський регіон (Харківська, Сумська, Полтавська області).
"Саме така модель територіальної реформи, на думку вчених, забезпечить чітку вертикаль виконавчої влади, консолідує грошово-фінансові ресурси, в рази скоротить бюрократичний апарат і, отже, межі та наявний потенціал тотальної нині корупції. Завдяки такій територіальної оптимізації істотно зростуть інтенсивність і міцність внутрішньорегіональних зв'язків, значно зменшиться кількість депресивних регіонів, не будуть такими полярними розриви в соціально-економічному розвитку", - підкреслює депутат.