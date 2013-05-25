Регіонал пропонує поділити Україну на 8 регіонів замість 24 областей

Про це повідомляє Дзеркало тижня. Україна, посилаючись на статтю члена фракції Партії регіонів у Верховній Раді Сергія Гриневецького.

На його думку, ідея адміністративно-територіальної реформи сьогодні надзвичайно актуальна, хоча й непопулярна.

Зокрема, Гриневецький наводить думку низки вчених про те, що слід готуватися до здійснення кардинальної територіальної реформи, після якої замість 24 невеликих областей з'являться вісім потужних територіально-адміністративних утворень:

1) Автономна Республіка Крим;

2) Донецький регіон (Донецька, Луганська області);

3) Карпатський регіон (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська області);

4) Київський регіон (Київська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська області);

5) Подільський регіон (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області);

6) Поліський регіон (Волинська, Рівненська, Житомирська області);

7) Придніпровський регіон (Дніпропетровська, Запорізька області);

8) Причорноморський регіон (Одеська, Херсонська, Миколаївська області);

9) Слобожанський регіон (Харківська, Сумська, Полтавська області).

"Саме така модель територіальної реформи, на думку вчених, забезпечить чітку вертикаль виконавчої влади, консолідує грошово-фінансові ресурси, в рази скоротить бюрократичний апарат і, отже, межі та наявний потенціал тотальної нині корупції. Завдяки такій територіальної оптимізації істотно зростуть інтенсивність і міцність внутрішньорегіональних зв'язків, значно зменшиться кількість депресивних регіонів, не будуть такими полярними розриви в соціально-економічному розвитку", - підкреслює депутат.