Моряки, яких захоплювали в Лівії, прилетіли в Україну

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

"Сьогодні о 17:25 год. авіарейсом за маршрутом Ларнака-Київ на Батьківщину повернулися 13 громадян України, які входили до складу екіпажу судна "Etel", - сказано у повідомленні.

У міністерстві також зазначили, посольством України на Кіпрі було надано всебічне сприяння громадянам України з організації їх повернення в Україну.

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"Громадяни України почувають себе добре", - повідомили у відомстві.

"Українська сторона вітає успішне розв’язання ситуації довкола українських моряків на судні "Еtel", яке з 17 липня ц.р. до 1 вересня ц.р. утримувалися озброєними особами в порту Бенгазі, та позитивно оцінює дії лівійської влади з виконання досягнутих у контексті цієї справи домовленостей", - наголосили у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, у порту Бенгазі 17 липня озброєні громадяни Лівії захопили судно «Етель», екіпаж якого складався з 19 громадян України. Судно прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс.

Лівійці вимагали повернути їм 600 автомобілів, за які нібито українські партнери взяли гроші, але вантаж не доставили.

29 серпня озброєна охорона залишила судно «Етель».

У 2012 році посередники-йорданці придбали понад 600 машин KIA і Hyundai у Гонконзі, і продали їх українській фірмі. Водночас ті ж самі машини були продані лівійцям. Автомобілі були доставлені на територію України. Потерпіла сторона у відповідь захопила судно «Етель», вимагаючи від України повернути гроші або автомобілі.