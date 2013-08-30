Звільнені в Лівії українські моряки вимагають платні й не знають, куди плисти

Про це пише газета Сегодня.

Як сказали родичі моряків, на рішення про вихід судна з порту вони чекають сьогодні, коли закінчиться відвантаження автомобілів. Але в компанії-операторові «Етель» не квапляться доставляти моряків на Батьківщину. «Сказали, що це дорого. Вони можуть зняти з корабля тільки 8 людей, а решта продовжать працювати», - сказала дружина третього механіка Наталія Жоріна.

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Моряки теж не квапляться покидати судно. «У нашому МЗС їм запропонували квитки на літак, щоб вони могли повернутися додому. Але вони дуже побоюються, що їм не виплатять зарплату, яку заборгували вже за кілька місяців. А на запитання, коли будуть гроші, компанія не відповідає», - сказала сестра другого помічника капітана Вікторія Полтарецька. За її словами, затримки із зарплатою були ще до інциденту в порту, і за час, проведений у полоні, утворилася досить серйозна заборгованість.

«Я дзвонила в компанію. Там мені сказали, що зараз грошей у них немає і найближчим часом на зарплати можна не розраховувати. Люди в паніці, вони 43 дні провели в полоні, вони хочуть додому, але й грошей втратити не хочуть», - сказала Жоріна. Суму заборгованості родичі не уточнюють, але в середньому кваліфікований моряк на судні заробляє близько 1 тис. дол. за місяць.

Крім того, моряки не знають, куди пливти після виходу з порту. У компанії нічого з цього приводу не повідомили. Родичі припускають, що корабель піде на Кіпр заправлятися, але достеменно це невідомо. У компанії-операторові судна «Етель» коментувати ситуацію відмовилися.

Моряків узяли в полон через те, що підприємці з Йорданії двічі продали велику партію автомобілів. У результаті замість Бенгазі авто доставили в Іллічівськ, а українські моряки стали заручниками лівійських бізнесменів, що втратили гроші.