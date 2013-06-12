Кучма про розлучення Путіна: він теж людина (відео)

Леонід Кучма не здивований розлученню Путіна. Президенти такі ж люди, як всі, і мають право на розлучення. Так другий президент України Леонід Кучма прокоментував розлучення президента Росії Володимира Путіна, повідомляє ТСН.

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"Я скажу те, що говорить весь світ - президент також людина. Можу навести приклад Європи, де і по чотири рази розлучаються. У тій же Франції нинішній президент скільки разів одружений? Той же Ніколя Саркозі", - сказав він.

Разом з тим Кучма вважає, що "будинок - це його фортеця". "Тому, якщо немає дому, в який хочеш повернутися після робочого дня, то це відбивається на роботі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня Володимир Путін і його дружина Людмила Путіна оголосили, що їхній шлюб завершений.