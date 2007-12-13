Путін у Кремлі вручив нагороду Олександру Абдулову (фото)

Президент Росії Володимир Путін вручив у Кремлі орден "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня акторові Олександру Абдулову. Указ про нагородження був підписаний на початку серпня цього року, ще до звістки про хворобу артиста театру "Ленком".

Всього 13 грудня 2007 року ордени і медалі в Кремлі одержали 50 осіб. Орден "За заслуги перед Вітчизною" I ступеня був вручений Ірині Антоновій, директорові Державного музею імені Пушкіна. Ордени II ступеня одержали театральні режисери Петро Фоменко і Юрій Любімов, кінорежисери Володимир Наумов і Сергій Колосов. Ордени III ступеня вручені хореографові Борису Ейфману і письменникові Валентину Распутіну.