Православні сьогодні святкують Різдво Пресвятої Богородиці (Друга Пречиста)

Цей день відкриває новий церковний рік - з народження Богородиці починається вся історія Нового заповіту.

За переказами, Богородиця народилась у немолодого благочестивого подружжя Іоакима і Анни. Іоаким походив з роду царя Давида, Анна - з роду священиків. Племінниця Анни, Єлизавета, стала потім матір'ю Іоанна Хрестителя і двоюрідною сестрою майбутньої Діви Марії. Одного разу до Анни явився ангел Господній і сказав: "Твоя молитва почута Богом, і ти зачнеш і народиш доньку благословенну, вищу за всіх земних доньок. Заради Неї благословляться всі роди земні. Наречи Її Марія.

На тему: 28 серпня святкують Успіння Пресвятої Богородиці (перша Пречиста)

"Почувши ці радісні слова, праведна Анна поклонилась Ангелові і сказала: "Живий Господь Бог мій! Якщо у мене дійсно народиться дитя, то я віддам його Господові на служіння. Хай воно служить Йому, восхваляючи Його ім'я на все життя", - сказано в переказі.

З усіх описаних подій на святковій іконі відображений саме момент народження Пресвятої Діви. Її мати, праведна Анна, в центрі на високому ложі. Поряд - дружини з дарами, повитуха і служниці, які омивають Богоотроковицю в купелі або вже підносять Її матері. Нерідко зображена і Діва Марія в колисці.

Це свято вважається великою втіхою для бездітних пар.