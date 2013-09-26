Ватикан оголосив Христа першим мікроблогером

За словами Равазі, Христос став використовувати короткі фрази, що містять менше 45 символів, задовго до того, як з'явився сервіс мікроблогів Twitter і саме слово «твіт». Як приклад архієпископ привів заповідь Христа «Любіть один одного», пише Лента.ру з посиланням на газету Le Soir.

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Раніше Джанфранко Равазі вже порівнював біблійні вислови Христа з твітами. У своїй статті для італійської газети La Stampa, опублікованій в березні 2013 року, Равазі називає слова Ісуса «виповнився час і наблизилось Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангеліє» своєрідним твітом - «простим, ясним і разом з тим сповненим езотеричного сенсу».

Як пише Равазі, грецькою ця фраза укладається в 8 слів, а талійською для її написання потрібно 90 символів, що на 50 символів менше за максимальну довжину повідомлення у Twitter.

У 2009 році широку популярність Джанфранко Равазі принесли його слова про те, що вчення про еволюцію, розроблене Чарльзом Дарвіном, не суперечить біблійній версії про походження світу. З цієї причини, заявив тоді священнослужитель, Ватикан ніколи офіційно не заперечував теорію еволюції.