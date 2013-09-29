Бойовики розстріляли півсотні студентів коледжу в Нігерії
13:31, 29 вересня 2013Суспільство
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Бойовики "Боко Харам" розстріляли близько 50 студентів коледжу в Нігерії.
Бойовики ісламістського угрупування "Боко Харам" розстріляли не менше 50 студентів коледжу в штаті Йобе на північному сході Нігерії, повідомляє в неділю РІА Новости за інформацією Ассошіейтед Прес.
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Бойовики увірвалися в гуртожиток і відкрили вогонь по студентам, що спали.
Всього з 2010 року в Нігерії в результаті нападу екстремістів були спалені кілька десятків шкіл і вбито близько 1,6 тисячі осіб.
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