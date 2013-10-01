В Одеській області прокуратура почала перевірку причин зростання кількості ДТП

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокурор області В’ячеслав Трунов доручив органам прокуратури терміново вивчити причини недостатнього рівня забезпечення безпеки дорожнього руху в регіоні.

«Таке рішення прийнято у зв'язку з негативною тенденцією із збільшенням в Одеській області кількості дорожньо-транспортних подій у середньому на 9% порівняно з минулим роком. Незважаючи на те, що в Україні в цілому їх кількість зменшується», - повідомили в прес-службі.

На тему: Масштабне ДТП на Одещині: двоє загиблих, 11 поранених

У прокуратурі уточнили, що область займає третє місце серед регіонів країни за кількістю ДТП. На автошляхах упродовж 8 місяців загинуло 194 людини і травмовано - 1576.

«Однією з причин такого стану є керування водіями транспортними засобами в нетверезому стані. Тільки за цей рік зафіксовано більш як 5 тисяч таких фактів. При цьому органами Державної автомобільної інспекції не узагальнюється стан винесених судами рішень у справах про здійснення водіями порушень у стані алкогольного сп'яніння. Причинами збільшення подій на дорогах є також низький рівень культури водіїв, неусвідомлення ними небезпеки наслідків порушення дорожньої дисципліни», - додали в прес-службі.

Перевірками буде охоплена діяльність територіальних органів Державної автомобільної інспекції, Укртрансінспекції, місцевих органів виконавчої влади щодо повноти виконання функцій контролю за дотриманням законів з питань безпеки дорожнього руху, профілактики правопорушень, регулювання дорожнього руху тощо.