У 20 разів скоротився попит українців на іноземну валюту

Попит населення на іноземну валюту за січень-серпень цього року знизився в 20 разів порівняно з аналогічним періодом 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член правління Нацбанку Олександр Дубихвост.

«Змінилася поведінка населення на валютному ринку. Якщо раніше населення було активною ділянкою, то зараз вийшло з цього ринку. Сальдо купівлі населенням за 8 місяців поточного року становило 262 млн. дол. США, за аналогічний період 2012 року - 4,4 млрд дол., тобто практично в 20 разів менше попит з боку населення», - сказав представник Нацбанку.

За його словами, населення більше принесло грошей в банківську систему, ніж купило на ринку.