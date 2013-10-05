Азаров: Україна може вступити до МС через референдум і після підписання Угоди з Європою

Про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив в інтерв'ю газеті «Советская Белоруссия» напередодні офіційного візиту до Республіки Білорусь.

«Підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна не втрачає свого суверенітету й має право ухвалювати самостійні рішення. Є стаття в угоді, і це підтвердив ЄС офіційно, яка не заважає нам приєднуватися, укладати договори і про зони вільної торгівлі, і про митні союзи. Це наше суверенне право. Якщо коли-небудь Україна прийде до висновку про те, що можлива й доцільна участь, зокрема в Митному союзі, то буде проведена законна процедура референдуму. Народ України висловить свою думку, і на референдумі буде ухвалено рішення, реалізації якого ніхто ніколи не зможе завадити», - заявив Азаров.

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При цьому він зазначив, що не варто вважати заяви деяких представників країн Євросоюзу про те, що Угода про асоціацію виключає приєднання до Митного союзу, позицією всього об'єднання.

"До ЄС входять 28 держав. І позиції цих країн загалом різняться, відрізняються. У тому числі й вислови європейських політиків", - зазначив Азаров.