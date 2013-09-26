Азаров запевняє, що формула відносин "3+1" між Україною та МС почала працювати

На цьому наголосив прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Кабінету міністрів, коментуючи результати візиту до Астани і участі у першому засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав урядів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Він нагадав, що 25 вересня урядова делегація України на запрошення уряду Республіки Казахстан взяла участь у першому засіданні Вищої Євразійської економічної ради на рівні глав урядів. «Таким чином, реально почала працювати формула відносин України і Митного союзу, ініційована нашим Президентом України Віктором Януковичем – «3+1»», - сказав Азаров.

Він нагадав, що Україна бере участь в роботі Євразійської економічної комісії у якості спостерігача, що стало можливим завдяки домовленостям президентів двох держав у травні поточного року.

Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна і держави Митного союзу почали практично застосовувати Мінський Меморандум про поглиблення співробітництва між Україною та Євразійською економічною комісією: «Це дуже важливий момент у наших відносинах, оскільки ми продовжуємо принципово стояти на тому, що розвиток торгово-економічних відносин з Євразійським союзом і СНД є стратегічним, надважливим і невід'ємним елементом нашої економічної політики».

За словами Азарова, на користь цього говорить той яскравий факт, що за 8 місяців поточного року, незважаючи на вплив світової кризи, в країнах Митного союзу спостерігається як економічне зростання, так і збільшення товарообігу – близько 17%. Він нагадав, що за той же період товарообіг між Україною і Росією скоротився приблизно на 20%. Але при цьому обсяг торгівлі України з країнами Митного союзу все одно перевищує 60 мільярдів доларів на рік.

«А потенціал набагато вищий. Саме тому керівництво України спрямовує зусилля на те, щоб усунути всі перепони для повної реалізації нашого величезного потенціалу. Насправді наші країни просто "приречені" до взаємопов'язаного прогресу», - сказав прем'єр-міністр.

При цьому він додав: «Я наголошував на засіданні, що нашим країнам однаково необхідна глибока модернізація національних економік, технологічне переозброєння. Чи можна це завдання вирішити, проводячи нові розмежувальні лінії? Чи сприяє конкурентоспроможній модернізації економіки "огородження" свого ринку обмеженнями та заборонами? Очевидно, що ні».

На тему: Янукович розказав про співпрацю України з Митним союзом у форматі "3+1" (відео)

Як повідомляв УНІАН, 31 травня 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між Євразійською економічною комісією (ЄЕК) і Україною. Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

25 вересня прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі зі своїм білоруським колегою Михайлом Мясниковичем в Астані заявив, що Україна може приєднатися в середньому до 70 угод, які діють у Митному союзі.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на своєму засіданні 18 вересня схвалив проект Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Україна і Європейський Союз планують підписати Угоду про асоціацію і ЗВТ в листопаді 2013 року.

19 вересня у Міністерстві закордонних справ РФ назвали «утриманством» бажання України приєднатися тільки до окремих положень Митного союзу, які вигідні для неї.

Начальник відділу першого департаменту СНД МЗС Росії Ілля Рубцов заявив: «Неодноразово, якщо пригадати 2003 рік, коли Україна брала участь у рамках створення Євразійського економічного простору (ЄЕП), фактично зводила свою позицію до того, що братиме участь тільки там, де «хочемо і де вигідно». Свого роду це навіть утриманські і нахлібницькі настрої».

«Треба зрозуміти, що інтеграційні процеси – це процеси компромісів. Якщо ви щось хочете одержати, ви щось повинні натомість дати. На цьому будується вся система», - наголосив він. Дипломат наголосив, що в процесі створення Митного союзу кожна країна-член повинна була в чомусь поступитися.