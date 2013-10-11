На території цукрового заводу знайшли 9 вибухонебезпечних предметів

У Тернопільській області на території цукрового заводу виявили 9 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Збаражі при проведенні земляних робіт на кагатном полі ТОВ «Збаразький цукровий завод» робітники побачили металеві предмети, схожі на снаряди. І відразу викликали рятувальників.

Піротехніки при обстеженні території в цілому виявили та вилучили 9 вибухонебезпечних предметів, а саме: 2 артилерійських снаряди калібру 152 мм, 4 артилерійських снаряди калібру 76 мм та 3 підривника.

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Всі вилучені боєприпаси знешкодили шляхом контрольованого підриву в безпечному місці.