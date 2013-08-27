На Харківщині екскаватор ледь не підірвав 250-кілограмову авіабомбу

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, інформація про небезпечну знахідку, яку було виявлено в центрі Валок на проспекті Радянської Армії на відстані 4 м від автошляху «Київ-Харків» надійшла на номер «101» вчора, 26 серпня.

На тему: У Вінниці поблизу двох АЗС підірвали 250-кілограмову авіабомбу

Під час проведення механізованих земляних робіт з глибини 3 м екскаваторник викинув на поверхню землі великий металевий предмет. Придивившись уважно, робітники зрозуміли, що мають справу з вибухонебезпечним предметом, схожим на авіаційну бомбу. Окрім того люди зрозуміли, що хвилиною раніше екскаватором було відірвано хвостовик бомби. Робітники припинили всі роботи і викликали піротехніків ДСНС.

На місце виявлення прибули піротехніки навчального центру аварійно-рятувальної служби ДСНС України, які обстежили даний підозрілий предмет та ідентифікували його як німецьку авіаційну бомбу часів Великої Вітчизняної війни SD-250 вагою у 250 кг. До того ж її підривник перебував на бойовому зведенні, вибух міг статись будь-якої миті.

Враховуючи ці обставини, негайно було прийнято рішення про евакуацію населення в радіусі 500 м та перекриття руху на автошляху «Київ-Харків». Всього було евакуйовано близько 500 чоловік (мешканці двох житлових п'ятиповерхівок та приватного сектору), припинена робота ринку та всіх об’єктів в цьому радіусі.

Після цього піротехніки за допомогою спеціального маніпулятора завантажили бомбу на піротехнічний автомобіль та в супроводі Державтоінспекції відтранспортували її на спеціальний підривний майданчик. Там бомба була знешкоджена. Постраждалих немає.