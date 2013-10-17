Виробництво автомобілів в Україні скоротилося майже наполовину

Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-вересні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 45,4% - до 30 тис. одиниць, повідомила Державна служба статистики.

У порівнянні з вереснем 2012 випуску легкових автомобілів минулого місяця зменшився на 40,8% - до 3,4 тис. одиниць.

У січні-вересні 2013 року також скоротилося виробництво вантажних автомобілів до січня-вересня 2012 року на 45,8% - до 1,247 тис. одиниць.

При цьому у вересні 2013 року виробництво вантажних автомобілів скоротилося в порівнянні з вереснем минулого року на 0,7% - до 146 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-серпні 2013 року по порівнянні з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 45,9% - до 26,6 тис. одиниць.

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Виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-липні 2013 року порівняно з аналогічним періодом 2012 року скоротився на 50% - до 21,6 тис. одиниць. У січні-липні 2013 року також скоротилося виробництво вантажних автомобілів до січня-липня 2012 року на 51,4​​% - до 886 одиниць.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський автозавод і Бориспільський автозавод).

За підсумками 2012 року виробництво легкових автомобілів в Україні, в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування, за даними Держстату, скоротилася на 28,5% - до 69,7 тис. одиниць. При цьому виробництво вантажних автомобілів торік скоротилося порівняно з 2011 роком на 7,1% - до 2 936 одиниць, а випуск автобусів впав на 14,4% - до 3 206 одиниць.