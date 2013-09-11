Через новий збір українці кинулися масово скуповувати автомобілі

У серпні, за даними інформаційно-аналітичної групи AUTO- Consulting, було продано 26,2 тис. автомобілів - це на 42% більше, ніж роком раніше, пише "Комерсант Україна".

В Україні не було такого обсягу місячних продажів за останні два роки. "Відкладати покупку автомобіля до настання кращих часів споживачі не стали через введення утилізаційного збору", - говорить комерційний директор "Hyundai Motor Україна" Геннадій Четверухін. Свій внесок у підвищення попиту додало і неоднозначне формулювання закону. Роз'яснення ДАІ про те, що під дію утилізаційного збору після 1 вересня не потрапляють ввезені до цієї дати автомобілі, з'явилося лише за два дні до набуття законом чинності. Нагадаємо, зараз з кожного нового ввезеного автомобіля повинен стягуватися утилізаційний збір у розмірі 4,73-30,2 тис. грн.

Клієнти зможуть придбати автомобілі за старими цінами ще й у вересні, заспокоюють учасники ринку. Геннадій Четверухін говорить, що складських запасів його компанії досить ще на 1-1,5 місяці. "Після введення спецмита ми ще якийсь час могли утримувати ціни за рахунок нашого заробітку. Однак тепер ресурси добігають кінця, і ціни зростуть пропорційно збору", - говорить пан Четверухін.