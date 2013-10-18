Зник один з речових доказів у "врадіївській справі"

Із матеріалів справи про побиття і згвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової зник речовий доказ - наконечник від насоса.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат підсудного капітана міліції Євгена Дрижака Володимир Клименко.

За його словами, про зникнення речового доказу він дізнався лише вчора - 17 жовтня.

Проте, як повідомила журналістам потерпіла, зникнення цього наконечника вигідне тому, хто її бив насосом.

Більш того, цей наконечник знайдено в лісопосадці опергрупою, до якої входив Дрижак.

"Розумієте, серед посадки знайти наконечник... це просто так неможливо, треба знати безпосередньо те місце, де все відбулося. Й вони знайшли", - сказала Крашкова.

Це місце - неподалік від млина, до якого спустилася побита й гола потерпіла.

За словами Клименка, в матеріалах справи є протокол про вилучення цього речового доказу при понятих.

"Був направлений цей наконечник від насоса на експертизу. Проведена ця експертиза або не проведена, ми не знаємо, він зник. Його не існує. Прокуратура захищає свій мундир", - упевнений Клименко.

Проте адвокат не пояснив, як зникнення речового доказу доводить невинуватість Дрижака.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу й завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15, пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (вчинення закінченого замаху на умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, із метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненку інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння звалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області розпочав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд розпочав 8 жовтня.