”Врадіївська справа”: Наречена Дрижака заявила, що билася з Крашковою через свого батька

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ткачук повідомила журналістам 17 жовтня біля будівлі суду.

”У Крашкової з моїм батьком протягом 2-3 років були інтимні стосунки... У мене з нею були бійки і скандали”, - сказала Ткачук.

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За словами дівчини, потерпіла у цій резонансній справі звела наклеп її жениха, щоб помститися їй.

”Крашкова нахабно бреше, щоб мені помститися”, - сказала наречена Дрижака.

Представник Крашкової у суді Руслан Радецький підтвердив журналістам, що потерпіла була у стосунках з батьком Ткачук, але сама була ініціатором розриву цих відносин.

”Ірина сама була ініціатором розриву, оскільки зустріла молоду людину, з якою планувала мати спільну дитину... Більш того, сама Ткачук заявила, що вона фізичну силу застосовувала, щоб помститися Ірині за те, що вона зустрічалася з її батьком”, - сказав Радецький.

Крім того, Ткачук на флешці віддала журналістам матеріали справи, які нібито доводять невинність підсудних міліціонерів Дрижака і Дмитра Поліщука.

Проте Радецький знову повторив, що доказів вини підсудних достатньо, більш того, сперматозоїди підсудних були виявлені у біоматеріалах потерпілої.

Також після судового засідання прокурор Наталія Висоцька повідомила журналістам, що встановлено, що Юлія Ткачук у телефонних розмовах інструктувала деяких свідків, що говорити і як поводитися в суді, проте підстав для провадження про тиск на свідків немає.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рябіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15, пп. 4, 6, 9, 12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рябіненко інкримінується скоєння розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - скоєння зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд в будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.