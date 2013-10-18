У Полтаві спалили Toyota Land Cruiser судді господарського суду

Про це УНІАН повідомив народний депутат України Сергій Каплін (фракція «УДАР»).

За його словами, подія зареєстрована по вулиці Гоголя біля одного з торгових центрів.

У відділі зі зв'язків із громадськістю Полтавського облуправління міліції повідомили УНІАН, що 18 жовтня о 4:15 до Жовтневого райвідділу міліції звернувся 34-річний житель міста Полтава і повідомив про те, що у період з 22:00 17 жовтня по 3:35 18-го жовтня сталося займання автомобіля "Toyota Land Cruiser".

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За попередніми даними, займання виникло унаслідок того, що в машину кинули запалювальну суміш. Наразі обставини і сума збитку встановлюються.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ - умисне пошкодження майна.

Водночас, депутат Каплін говорить, що за останні два тижні це вже другий випадок у місті.

«7 жовтня підпалили автомобіль помічника Капліна Ігоря Лебедика. Тепер цей підпал. Можливо, тут є зв'язок, оскільки цей суддя, за моєю інформацією, розглядає справи політичного і бізнес-партнера мера міста Олександра Мамая, проти якого виступає Лебедик. Я вимагаю від керівника СБУ і міліції вжити негайних заходів, сформувати опергрупи і направити до Полтави для розслідування цих злочинів», - заявив Каплін.