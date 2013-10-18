У Полтаві спалили Toyota Land Cruiser судді господарського суду
У Полтаві підпалили Toyota Land Cruiser судді Полтавського господарського суду Ігоря Клепи.
Про це УНІАН повідомив народний депутат України Сергій Каплін (фракція «УДАР»).
За його словами, подія зареєстрована по вулиці Гоголя біля одного з торгових центрів.
У відділі зі зв'язків із громадськістю Полтавського облуправління міліції повідомили УНІАН, що 18 жовтня о 4:15 до Жовтневого райвідділу міліції звернувся 34-річний житель міста Полтава і повідомив про те, що у період з 22:00 17 жовтня по 3:35 18-го жовтня сталося займання автомобіля "Toyota Land Cruiser".
Читайте також: На Луганщині спалили автомобіль одного із активістів «Дорожнього контролю»
За попередніми даними, займання виникло унаслідок того, що в машину кинули запалювальну суміш. Наразі обставини і сума збитку встановлюються.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ - умисне пошкодження майна.
Водночас, депутат Каплін говорить, що за останні два тижні це вже другий випадок у місті.
«7 жовтня підпалили автомобіль помічника Капліна Ігоря Лебедика. Тепер цей підпал. Можливо, тут є зв'язок, оскільки цей суддя, за моєю інформацією, розглядає справи політичного і бізнес-партнера мера міста Олександра Мамая, проти якого виступає Лебедик. Я вимагаю від керівника СБУ і міліції вжити негайних заходів, сформувати опергрупи і направити до Полтави для розслідування цих злочинів», - заявив Каплін.