У БЮТ кажуть, що Тимошенко збирається знизити курс долара

Після обрання Юлії Тимошенко на посаду прем`єр-міністра українському фінансовому ринку слід готуватися до серйозних змін. Вчора відповідальний за економічні питання у фракції БЮТ Сергій Терехин підтвердив заяву голови блоку, зроблену перед голосуванням, про необхідність ревальвації гривні. На його думку, для цього в країні достатньо валютних ресурсів, проте укріплювати гривню треба плавно, повідомляє Комерсант-Україна. Експерти вважають, що новому уряду, швидше за все, вдасться переконати Нацбанк відійти від стабільного курсу і проводити операції в коридорі 4,95-5,25 грн/$.

Вчора народний депутат від БЮТ Сергій Терьохін підтвердив намір Юлії Тимошенко ревальвувати гривну. "Баланс рахунку фінансових і капітальних операцій зараз різко позитивний, що означає: у країну приходить більше валюти, чим треба для споживання. Макроекономіка показує, що валюта має бути ревальвована", - пояснив він виданню. Нагадаємо, минулого вівторка перед голосуванням у Верховній раді пані Тимошенко заявила про підтримку Нацбанку у разі рішення укріпити гривну до 4,9 грн/$. "Я вважаю, що саме це вихід (з ситуації, що склалася.– Комерсант) по всіх процесах, які відбуваються на ринку", - сказала вона.