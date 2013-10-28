Замість сиріт загиблих шахтарів на оздоровлення відправляли здорових дітей

У Донецьку прокуратура виявила порушення в забезпеченні дітей-інвалідів путівками до оздоровчих установ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецька, прокуратура Ворошиловського району міста провела перевірку дотримання вимог законодавства про оздоровлення й відпочинок дітей, у ході якої було встановлено, що порушуючи ст. 3 і 24 Закону «Про оздоровлення й відпочинок дітей» працівники відділу освіти Ворошиловської райради застосовують вибірковий підхід до забезпечення путівками дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Так, із 42 дітей-інвалідів путівку одержала лише одна дитина. Також не одержали жодної путівки діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, й діти загиблих шахтарів.

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Разом із тим, результати перевірки показали, що на оздоровлення за бюджетні кошти були направлені діти, які не мали підстав для пільгового оздоровлення. Відділом безпідставно було надано 12 таких путівок.

Прокуратура Ворошиловського району внесла подання на ім'я начальника відділу освіти Ворошиловської райради Донецька щодо усунення й подальшого недопущення виявлених порушень. Крім того, притягнуто до дисциплінарної відповідальності фахівця відділу освіти райради.