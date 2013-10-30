Епідемічні пороги не перевищено в жодному регіоні України

В Україні упродовж минулого тижня, 21-27 жовтня, показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищили епідемічні пороги в жодному регіоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я з посиланням на дані Центру грипу та ГРВІ Центральної СЕС.

За звітний тиждень на гострі респіраторні інфекції (ГРІ), грипоподібні захворювання (ГПЗ) та тяжкі ГРІ захворіли 178 тис. 114 осіб, серед них 120 тис. 925 (67,9%) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на ГРІ, ГПЗ та ТГРІ (сумарно) серед населення України становить 39,2 на 10 тисяч. Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 82,3, а найменший у Харківській областях – 15,1 на 10 тисяч населення.

За звітний тиждень було госпіталізовано 6 тис. 537 осіб, серед них – 5 081 (77,7%) становили діти до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем зменшився темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей до 17 років і становить відповідно 3,0 та 1,1%.

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За 43-й тиждень 2013 року на території України летальних випадків серед хворих на грип та ГРВІ не зареєстровано, як і за попередній тиждень. В цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року, зазначили в МОЗ.

Загальна кількість вакцинованих проти грипу склала 46 424 особи. За звітний тиждень щеплено проти грипу 25 385 осіб, що в 1,6 рази більше, ніж за минулий тиждень.