На Львівщині кількість госпіталізованих через отруєння курами-гриль зросла до 28

У Львівській області станом на 30 жовтня госпіталізовано 28 осіб, які отруїлися придбаними у одному з львівських супермаркетів курами-гриль.

Як повідомили УНІАН у державній санітарно-епідеміологічній службі у Львівській області, на стаціонарному лікуванні перебуває 28 осіб, з них 4 дітей в яких попередньо діагностовано харчову токсикоінфекцію.

Як зазначається у повідомленні, потерпілим пацієнтам в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів.

Головним управлінням Держсанепідслужби у Львівській області створено групу оперативного реагування з метою розслідування причин виникнення випадків захворювань.

За попередніми результатами розслідування спалаху встановлено, що всі постраждалі з 23 по 26 жовтня споживали кури гриль, які придбали в супермаркеті «Арсен» по просп. Чорновола, 93 у Львові.

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Наразі здійснено позапланову перевірку кулінарного цеху супермаркету “Арсен-2” ТОВ “Альянс Маркет”. За результатами перевірки ГУ ДСЕС у Львівській області скерований адміністративний позов щодо застосування заходів реагування у Львівський окружний адміністративний суд.

Лабораторні дослідження проб харчових продуктів, води, змивів, матеріалу від хворих, контактних та декретованих осіб тривають. Протиепідемічні заходи продовжуються.

Ситуація перебуває на контролі Держсанепідслужби у Львівській області.

Як повідомляв УНІАН, з 25 по 29 жовтня до Львівської обласної інфекційної лікарні та до Центральної міської інфекційної лікарні міста Самбір зі скаргами на підвищення температури тіла, загальну слабкість було госпіталізовано 25 осіб, з них 4 дітей”. Усім госпіталізованим встановлено попередній діагноз «харчова токсикоінфекція». За попередніми результатами розслідування, проведеного територіальним управлінням Держсанепідслужби, встановлено, що всі постраждалі споживали кури гриль, які придбали в супермаркеті «Арсен» у Львові.