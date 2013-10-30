У Чернівцях 9 людей отруїлися курами-гриль

Як повідомили УНІАН у прес-служба Чернівецької ОДА, у період з 27 по 29 жовтня до Чернівецької обласної клінічної лікарні звернулось 9 людей зі скаргами на підвищення температури тіла до 38-39 градусів, нудоту, блювоту. Хворі були госпіталізовані в інфекційне відділення.

Згідно з повідомленням, працівники відділу епідеміологічного нагляду Чернівецького міського управління розпочали епідеміологічне розслідування та провели профілактичні і протиепідемічні заходи, в результаті яких встановлено, що госпіталізовані особи вживали кури-гриль, які були виготовлені в кафетерії при продовольчому магазині з кулінарним цехом по вул. Лук’яна Кобилиці в Чернівцях.

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За результатами перевірки власника закладу громадського харчування притягнуто до адміністративної відповідальності, винесено припис про усунення причин і умов, через які сталися порушення санітарного законодавства.

У цьому закладі припинена реалізація курей-гриль та триває комплекс протиепідемічних та профілактичних заходів.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській області з 25 по 30 жовтня із діагнозом харчове отруєння було госпіталізовано 25 осіб, з них 4 дітей. За попередніми результатами розслідування, проведеного територіальним управлінням Держсанепідслужби, встановлено, що всі постраждалі споживали кури гриль, які придбали в супермаркеті «Арсен» у Львові.