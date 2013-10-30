На Черкащині заарештували працівника колонії, через якого втекли троє ув'язнених

В Черкаській області прокуратура 30 жовтня взяла під домашній арешт працівника Черкаської виправної колонії, через якого 15 жовтня втекли троє засуджених.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, прокуратура розслідує кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Слідство встановило, що 15 жовтня інспектор відділу охорони Черкаської виправної колонії №62, під час виконання ним службових обов’язків, не забезпечив нагляд за трьома засудженими дільниці соціальної реабілітації, які виконували господарські роботи в одному із товариств міста Черкаси, в результаті чого останні втекли.

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За поданням слідчого, підозрюваного відсторонено від займаної посади, для нього обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Обвинуваченому інспектору загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років. Наразі досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, в Черкаській області 15 жовтня близько 18 години троє засуджених дільниці соціальної реабілітації Черкаської виправної колонії №62, які працювали на ТОВ «Алтай» відповідно до рознарядки, самовільного залишили контрагентський об’єкт. 16 жовтня близько 20 години, під час проведення комплексу розшукових заходів, в’язнів затримали у селі Сагунівка Черкаського району, де проживає мати одного з них.