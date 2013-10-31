Газпром вже в листопаді може зажадати передоплату у Нафтогазу

"Перехід на передоплату - це контрактна норма. І якщо вони справді найближчим часом не погасять , хоча терміни вже всі пройшли , може вийти так , що , не заплативши аванс протягом листопада , першого грудня вони потраплять в ситуацію , коли почне діяти цей пункт договору " , - сказав Голубєв.

Глава "Газпрому" Олексій Міллер у вівторок заявив , що Київ досі не оплатив 882 млн доларів за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати, повідомляє РІА Новости.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, зазначивши, що судячи з усього українська сторона платити не збирається. Так він відреагував на заяву глави уряду України Миколи Азарова , який охарактеризував проблему з оплатою російського газу як не критично. На думку Голубєва , українська влада все ж постараються оплатити свої борги , оскільки перейти на передоплату вони просто не зможуть. "Їм легше гроші знайти - це моя точка зору " , - сказав заступник голови правління " Газпрому".

Він зазначив , що введення передоплати не вигідно жодній зі сторін . "Це не вигідно нікому . Ні ми не хочемо крайніх заходів , і для України , звичайно , це буде вкрай - вкрай складно. Україна для нас важливий партнер і як споживач газу , і як транзитна держава . У нас дуже багато спільних проектів і немає , на мій погляд , необхідності і можливості сваритися . Так що , швидше за все , уряд допоможе " Нафтогазу" , сьогодні необхідно майже 900 мільйонів доларів. Рахунок буде погашений і ми почнемо далі працювати як і раніше " , - сказав Голубєв.