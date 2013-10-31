Кожара: Україна купуватиме газ в Європі, якщо не домовиться з Росією

Міністр закордонних справ України Леонід Кожара зазначає, що Україна планує і надалі купувати газ у Європі, якщо не буде знайдено компромісу із Росією.

Про це він сказав у інтерв'ю «Урядовому кур'єру» (№200 від 31 жовтня), відповідаючи на запитання стосовно «газових війн» із Росією.

«Нинішня політика України в енергетичному секторі спрямована на диверсифікацію постачань природного газу. Наша держава вже почала купувати газ на європейському ринку, який є значно дешевшим. Ми маємо намір і далі йти цим шляхом, якщо не буде знайдено компромісних рішень з нашими російськими партнерами», - сказав він.

Кожара висловив думку, що «ситуації, які були в 2006 і в 2009 роках, сьогодні не можуть повторитися в жодному разі».

«По-перше, тому що ринок газу в Європі кардинально змінився: упродовж короткого часу Європа пройшла величезний шлях щодо диверсифікації джерел постачання газу. По-друге, тому що Україна також доволі успішно реформувала свій газовий ринок», - відзначив міністр.

Він нагадав, що Україною було підписано контракт з компанією «Шелл» з освоєння родовищ сланцевого газу. Незабаром також очікується на підписання контракту з компанією «Шеврон» з освоєння Олеського родовища сланцевого газу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня у інтерв'ю «Форбс» Кожара заявив, що вважає, що повторення «газової війни» вже неможливе. «Ситуації 2007 і 2009 років, які ми називаємо «газовою війною», сьогодні вже неможливі до повторення. По-перше, тому що ринок газу в Європі кардинально змінився: за короткий час Європа пройшла колосальний шлях з диверсифікації джерел. По-друге, тому що Україна теж досить успішно реформувала свій газовий ринок. Підписано контракт з Shell з освоєння родовищ сланцевого газу. Незабаром ми чекаємо підписання контракту з ExxonMobil з освоєння Олеського родовища сланцевого газу – він зараз готується урядом. Це – ще близько 10 млрд дол. інвестицій», - сказав він.

*** Газові «війни» між Росією і Україною почалися в 2005 році з приводу умов поставок природного газу на Україну, а також транзиту газу європейським споживачам.

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У 2005 році у відповідь на пропозицію України переглянути тарифи на транзит російського газу до Європи територією країни «Газпром» запропонував підняти ціну на газ з 50 до 230 дол. за 1000 кубометрів.

Україна назвала цю ціну неприйнятною. У відповідь «Газпром» з 1 січня 2006 року припинив поставку природного газу на Україну, продовживши, однак, експортувати газ через українську територію. Відразу ж прозвучали обвинувачення, що Україна «почала несанкціонований відбір газу», призначеного європейським споживачам. Представники українського «Нафтогазу» обвинувачення відкинули. В результаті, в ніч на 4 січня 2006 року було підписано договір між «Газпромом» і «Нафтогазом» строком на п'ять років (до 1 січня 2010 р.). У договорі було зазначено, що посередницька місія переходить компанії «Росукренерго», а ціна за газ становить 95 дол./тис. кубометрів (на перше півріччя 2006, надалі ціна змінюється за взаємним погодженням сторін). Також «Газпром» обіцяв платити Україні 1,60 дол./тис. кубометрів на 100 км. за транзит газу до Європи.

У 2008 році почався новий виток газового конфлікту, в результаті якого з 1 січня 2009 року припинилася подача газу для України, з 5 січня зменшилася подача для європейських споживачів. З 7 січня транзит російського газу через територію України було припинено повністю. Після досягнення домовленостей про ціну і підписання 19 січня в Москві відповідних контрактів, 20 січня поставка газу для України і транзит до Європи відновилися.

21 квітня 2010 року в Харкові Президенти України і РФ Віктор Янукович і Дмитро Медведєв підписали нову угоду щодо вартості закупівель і транзиту газу через українську ГТС, пов'язавши зниження ставки на 30% від поточної величини з продовженням угоди про оренду Чорноморським Флотом Російської Федерації бази в Севастополі на 25 років, до 2042 року.

У 2013 році протистояння в газовому питанні продовжилося у зв'язку з наміром України підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом і відмовою приєднатися до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусі. Зараз Росія будує обхідні газопроводи і погрожує припинити транзит газу до Європи територією України. 21 вересня 2013 року прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про доцільність заморожування двох гілок української газотранспортної систе