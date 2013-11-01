Борг України перед Газпромом зріс до $ 890 мільйонів

У компанії відзначили, що, згідно з доповненням до контракту "Газпрому" і НАК "Нафтогаз України", "за кожен день прострочення платежу (не пізніше за 1 жовтня 2013 року) нараховується сума у розмірі 6% річних, починаючи з 8 вересня і закінчуючи датою оплати".

Таким чином, відсотки за несплату серпневих обсягів поставленого газу до України становили на 1 листопада 2013 року 7,7 млн. дол. Основний борг становить 882 млн. дол, повідомили ІТАР-ТАСС у "Газпромі".

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" заявив, що розгляне питання про переведення України на передоплату і що у нього є можливість зробити це негайно.

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Перед цим голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Київ до цих пір не сплатив 882 млн. дол. за поставлений у серпні російський газ, і контракт дозволяє перевести поставки на систему передоплати. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підтримав цю пропозицію, відзначивши, що, судячи з усього, українська сторона платити не збирається.

Цього ж дня, 29 жовтня, прем'єр-міністр України Микола Азаров сказав журналістам, що останнім часом з оплатою за газ, що купується в Росії, виникли деякі складнощі, проте всі проблемні питання мають вирішити господарюючі суб'єкти - «Нафтогаз України» і «Газпром».

30 жовтня міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що в питанні переведення України на 100% передоплату поставок російського газу треба керуватися чинним контрактом.