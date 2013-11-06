Крашкова розповіла, чому відмовилася від одного зі своїх адвокатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в суді сказала сама Крашкова.

"Я вважаю, що його робота не влаштовувала мене... сказати правильно - взагалі відсутність роботи. Я не одержала від нього те, чого чекала в правовому сенсі. От і все", - сказала Крашкова.

На її думку, її єдиний представник у суді Руслан Радецький цілком справиться сам у цьому судовому процесі.

"Саме Руслан Станіславович (Радецький) виконує функції мого захисника, адвоката. Один він справляється з усіма поставленими завданнями, тому я не вважаю, що ще хтось потрібний", - сказала Крашкова.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня стало відомо, що Крашкова розірвала договір із Стельмахом.

Після завершення досудового розслідування Крашкова відмовилася від послуг адвоката Ірини Поспєлової.

На тему: Держобвинувачення у "врадіївський справі": Дрижак дає неправдиві свідчення

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою в здійсненні згвалтування, розбійного нападу і нанесенні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитро Поліщука і єгеря Сергія Рабіненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у згвалтуванні та побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабіненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - здійснення згвалтування, розбійного нападу, а також ряду службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і згвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.