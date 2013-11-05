Держобвинувачення у "врадіївський справі": Дрижак дає неправдиві свідчення

Державне обвинувачення заявляє, що підсудний у "врадіївській справі" екс-капітан міліції Євгеній Дрижак надає в суді неправдиві показання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прокурор Наталія Висоцька повідомила журналістам сьогодні в суді.

5 листопада суд вивчив дані відеореєстратора у Врадіївському райвідділі міліції за 27 червня в період з 18.00 до 23.54, цього дня Дрижака було усунено від роботи у зв'язку з можливою причетністю до скоєння розслідуваного злочину.

"На минулому судовому засіданні Дрижак сказав, що о 18 чи о 19 годині йому повідомили, що його усунено від роботи, і він покинув будівлю райвідділу і в райвідділ прийшов о 2 годині ночі для проведення розслідування. Щоб показати суду, що Дрижак говорить неправду, ми продемонстрували, коли, в який час Дрижак перебував у райвідділі", - заявила Висоцька.

Зокрема, на відео можна спостерігати, як Дрижак близько 19.00 привіз підсудного єгеря Сергія Рабиненка, потім кілька разів заходив і виходив з райвідділу, курив і говорив по мобільному телефону.

На думку Висоцької, неправдиві показання Дрижака - це його захист.

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"Він - обвинувачений, це його тактика захисту", - сказала прокурор.

При цьому адвокат Дрижака Володимир Клименко заявляє, що дані відеореєстратора збігаються з показаннями самого Дрижака та інших фігурантів.

Довідка УНІАН. У ніч на 27 червня 29-річну мешканку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували в реанімацію.

28 червня за підозрою в здійсненні зґвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень було затримано лейтенанта міліції Дмитра Поліщука і єгеря Сергія Рабиненка. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також вказувала потерпіла.

5 серпня прокуратура Миколаївської області вручила підозрюваним у зґвалтуванні і побитті Крашкової повідомлення про зміну кваліфікації дій підозрюваних з ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (завдання тяжких тілесних ушкоджень) на тяжчий злочин - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 і ч. 2 ст. 115 (здійснення закінченого замаху на умисне вбивство, здійснене з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, з метою приховати інший злочин, за попередньою змовою групою осіб). Крім того, Рабиненку інкримінується здійснення розбійного нападу, а Поліщуку і Дрижаку - здійснення зґвалтування, розбійного нападу, а також низки службових злочинів.

26 вересня Первомайський районний суд у будівлі Апеляційного суду Миколаївської області почав судовий процес у справі про побиття і зґвалтування Крашкової. Розглядати справу по суті суд почав 8 жовтня.