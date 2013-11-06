Комунальники заробили 1,4 мільйона гривень на підробці боргу за воду і світло

В Одеській області посадовці комунального підприємства, сфальсифікувавши борг за воду та світло, незаконно одержали з держбюджету 1,4 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, «з метою незаконного отримання субвенції з Державного бюджету, посадовці комунального підприємства сфальсифікували наявність заборгованості - навмисно внесли до офіційних документів свідомо неправдиві відомості про нібито наявну заборгованість перед постачальником за спожиту воду та електроенергію».

Встановлено, що реальна кредиторська заборгованість відсутня, оскільки комунальники спільно з постачальниками електроенергії та води уклали договір із організації взаєморозрахунків у сумі 1,4 млн грн. Таким чином, за даними міліції, комунальники незаконно одержали з державного бюджету вищезазначену суму.

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В результаті розслідування колишнім директорам і головним бухгалтерам міського комунального підприємства минулого тижня оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 (службове підроблення), ч.2 ст.222 (шахрайство з фінансовими ресурсами) і ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Дані статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років і з конфіскацією майна.