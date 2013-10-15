Українці заплатили лише за третину спожитого в цьому році газу

Українські споживачі з початку року спожили 6,6 млрд кубометрів газу на загальну суму 15,3 млрд грн, проте обсяг розрахунків становив лише 5,3 млрд грн (34%), повідомив у ході селекторної наради в Кабінеті міністрів міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник. Як передає кореспондент УНІАН, міністр назвав такий рівень розрахунків украй низьким.

«Із початку року споживачі використали 6,6 млрд кубометрів газу на 15,3 млрд грн, а сплатили 5,3 млрд грн – менше 40%. Це дуже низький рівень розрахунків», - сказав Темник.

При цьому він повідомив, що загальний обсяг заборгованості за спожитий газ, що сформувалася станом на середину жовтня поточного року, становить 16,2 млрд грн.

У ході селекторної наради її учасники відзначали, що за підсумками року рівень споживання газу підприємствами теплокомуненерго має бути знижений на 5%.

Читайте також: Найближчим часом Україна може повністю відмовитися від російського газу - Азаров

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Мінрегіоні заявляли, що підприємства теплоенергетики повинні погасити заборгованість за спожитий природний газ до 15 жовтня, інакше керівники підприємств-боржників будуть звільнені з посад.

При цьому наприкінці серпня керівник Мінрегіону Геннадій Темник заявив, що своєчасний початок опалювального сезону безпосередньо залежить від стану розрахунків підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ. Тоді ж міністр доручив негайно виправити ситуацію й забезпечити стовідсоткові розрахунки за використаний газ за винятком різниці в тарифах.

Раніше НАК «Нафтогаз України» попереджав про можливий зрив підготовки до опалювального сезону через бори підприємств теплокомуненерго.