Польська PGNIG хоче продовжити співпрацю з "Нафтогазом України"

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG хоче знайти "нову формулу співпраці" з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України", з якою учора домовилася розірвати перший у сучасній історії компанії контракт на постачання газу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польської компанії, відповідаючи на запит агентства.

"В обох компаніях були створені спеціальні групи, завданням яких є розробка нової формули співпраці у поточних ринкових умовах", - зазначили у компанії.

PGNIG пояснив розірвання підписаного в жовтні 2004 року контракту на поставки газу до Польщі невигідністю такого імпорту.

"Зокрема, змінився економічний сенс продовження співпраці в умовах, передбачених угодою. Варто зазначити, що вони (умови поставок) були узгоджені між сторонами 10 років тому в інших ринкових умовах, що істотно відрізняються», - зазначили у компанії, нагадавши, що наприкінці жовтня поточного року PGNIG почала тестувати можливість поставок газу в Україну.

"У зв'язку з цим сторони вирішили розірвати завчасно цей договір", - зазначили в PGNIG.

Водночас прес-служба залишила без відповіді питання УНІАН про те, чи компенсував "Нафтогаз України" невиконання контракту і чому не були реалізовані поставки 90 млн кубометрів у 2011 році, коли в Україні було змінено законодавство, що дозволяє експорт видобутого в країні газу.

У компанії додали, що в Україні ще діє митний збір на експорт газу у розмірі 35%, який скасувала Верховна Рада України, але відповідний закон ще не підписав глава держави.

У червні 2011 року уряд України затвердив баланс імпорту/експорту газу, згідно з яким до Польщі мало бути поставлено цього року 90 млн кубометрів газу.

За даними PGNIG, які має у своєму розпорядженні УНІАН, у 2011 році поставки газу до країни за контрактом з "Нафтогазом" мали збільшитися до 168 млн кубометрів з 9 млн кубометрів у 2010 році (за польською методологією розрахунку).

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада PGNIG повідомив у біржовому повідомленні про розірвання договору про поставки газу в прикордонні з Україною райони Польщі (біля Грубешова), пояснивши це тим, що "Нафтогаз України" перестав виконувати цей контракт через зміни національного законодавства, яке забороняло експорт видобутого в Україні газу.

Наприкінці жовтня PGNIG підписав контракт з українською приватною компанією "ДТЕК Трейдінг" на тестові поставки газу в Україну обсягом до 3,5 млн кубометрів на добу протягом кількох днів, зазначивши, що розгляне можливість постійних таких поставок.

Україна з листопада 2012 року вперше в історії почала купувати газ в Європі, зазначаючи, що він обходитися їй дешевше, ніж за прямим контрактом із "Газпромом", і першою країною, через яку почали реалізуватися ці поставки, стала Польща.

У 2011 році представники PGNIG заявляли про намір добитися відновлення поставок газу за цим контрактом, зазначаючи, що сподіваються вирішити це питання "полюбовно" - без подання позову до суду.

Польща, яка щорічно споживає близько 15-16 млрд кубометрів газу, понад 10 млрд купує у Росії.