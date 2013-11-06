Польща розірвала контракт з Нафтогазом

Польська державна нафтогазова компанія PGNIG розірвала контракт з НАК "Нафтогаз України" на імпорт газу до Польщі, який українська компанія перестала виконувати з 2011 року, пояснивши це змінами українського законодавства.

Про це польська компанія повідомила сьогодні в звіті на Варшавській фондовій біржі.

"Правління PGNIG інформує, що 6 листопада 2013 року у Варшаві було підписано угоду про розірвання контракту від 26 жовтня 2004 року між PGNiG і "Нафтогаз України", - говориться в повідомленні.

Український нафтогазовий монополіст вперше припинив поставки газу до Польщі за цим контрактом у вересні 2010 року, відновивши їх після протестів PGNIG у жовтні-грудні.

Після цього з 2011 року польська компанія безуспішно намагалася добитися відновлення поставок законтрактованих близько 200 млн. кубометрів газу для потреб прикордонних із Україною регіонів Польщі.

Компанія повідомила, що розірвання цього договору, який мав діяти до 2020 року, не вплине на польську економіку і поставки газу споживачам в районі Грубешова.

PGNIG у своєму повідомленні не уточнила, чи компенсував "Нафтогаз" якось невиконання контракту.

"Рішення про розірвання договору не закриває дороги до відновлення співпраці з українським партнером у майбутньому на нових торгових умовах з використанням існуючої польської і української газотранспортної інфраструктури", - відзначила PGNIG.

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Як повідомляв УНІАН, "Нафтогаз України" за контрактом із PGNIG був зобов'язаний збільшити поставки газу в 2011 році в 40 разів - до 200 млн. кубометрів із поставлених у 2010 році 5 млн. кубометрів.

Українська компанія пояснила припинення поставок змінами національного законодавства, які забороняли їй експортувати видобутий в Україні газ.

Представники PGNIG заявляли про намір добитися відновлення поставок газу за цим контрактом, відзначаючи, що сподіваються вирішити це питання "полюбовно" - без подання позову до суду.

Україна з листопада минулого року вперше в історії почала купувати газ в Європі, відзначаючи, що він обходиться їй дешевше, ніж за прямим контрактом із "Газпромом", і першою країною, через яку почали реалізовуватися ці поставки, стала Польща.

Польща щорічно споживає близько 15-16 млрд кубометрів газу, при цьому більш як 10 млрд кубометрів купує у Росії.