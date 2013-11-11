"Укртрансгаз" залучить кредити на більш ніж $ 100 мільйонів

Про це йдеться в повідомленні компанії на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, «Укртрансгаз» візьме у «Альфа-Банку» кредит строком на один рік на суму 24,9 млн дол. Також компанія має намір залучити кредит у «Всеукраїнського банку розвитку» строком на один рік у розмірі 120 млн грн. і у «Дельта Банку» дві кредитні лінії також строком на один рік на загальну суму 530 млн грн.

Кінцевий термін підписання всіх кредитних угод - 11 грудень 2013 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Укртрансгаз» у липні 2013 року залучив у «Альфа-Банку» кредит у розмірі 24,9 млн дол

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує в листопада 2013 року підписати кредитну угоду на суму 308 млн дол з Європейським банком реконструкції та розвитку, а також Європейським інвестиційним банком для фінансування робіт з модернізації української частини магістрального газопроводу «Уренгой - Помари - Ужгород».

Довідка УНІАН. Компанія «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування та розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» знаходяться у власності НАК «Нафтогаз України».

«Укртрансгаз» за 9 місяців п.р. скоротив чистий прибуток в 2 рази - до 200 млн грн.