Укртрансгаз: Україна в січні-травні скоротила споживання газу на 7%

Згідно з повідомленням, споживання газу в Україні за травень 2013 року становило 1,765 млрд куб. м, що на 13,3% нижче за показник травня 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно із затвердженим Кабінетом міністрів прогнозним балансом природного газу, Україна планує в 2013 році здійснити імпорт газу в обсягу 27 млрд кубометрів, тоді як минулого року імпортувала 33 млрд куб. м.

На тему: Україна з початку року скоротила транзит російського газу на 16%

Надходження газу цього року від російського газового монополіста компанії "Газпром" становитимуть 18 млрд куб. м, від компанії Ostchem, підконтрольної українському бізнесмену Дмитру Фірташу – 8 млрд куб. м, від німецького газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Всім споживачам України цього року буде поставлено 47,879 млрд куб. м природного газу, з яких населенню — 16,5 млрд куб. м. Теплогенеруючим станціям і ТЕЦ у 2013 році планується поставити 6,3 млрд куб. м газу, а промисловим споживачам — 24,12 млрд куб. м.

Довідка УНІАН. Україна в 2012 році спожила 48,7 млрд куб. м. газу, в 2011 році - 59,3 млрд куб. м, у 2010 році – 57,7 млрд куб. м, у 2009 році – 51,9 млрд куб. м, у 2008 році – 66,3 млрд куб. м, у 2007 році – 69,9 млрд куб. м, у 2006 році – 73,9 млрд куб. м, у 2005 році – 76,4 млрд куб. м.