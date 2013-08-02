«Укртрансгаз» планує зберегти постачання газу з Угорщини

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Місячні поставки газу не постраждають, як і було обумовлено в протоколі на диспетчерській нараді в липні. За 2 тижні серпня, що залишилися, поставки буде збільшено і всі заявки власників природного газу буде виконано в строк і на 100%», - повідомили в прес-службі компанії.

«Укртрансгаз» підтвердив, що з 1 по 15 серпня припиняє постачання газу до України з Угорщини.

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Як раніше повідомляв УНІАН, 16 липня оператор газотранспортної системи Угорщини компанія FGSZ Ltd. повідомила, що «Укртрансгаз» має намір провести роботи з розширення системи на українському боці. З цієї причини поставки до України припиняться з 1 по 15 серпня 2013 року.

З червня 2013 року компанія ВЕТЕК, підконтрольна українському бізнесменові Сергію Курченку, здійснює імпорт природного газу за угорським маршрутом, в обсязі 130 млн. куб. м на місяць.

За словами міністра енергетики і вугільної промисловості України Едуарда Ставицького, потенційний обсяг газу, який може бути поставлений до України з Європи за реверсними маршрутами, становить 30 млрд кубометрів на рік, проте при цьому він не надає можливості повної відмови від імпорту російського газу.

Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії.

З 1 листопада минулого року "Нафтогаз України" почав імпорт газу, що купується у німецької компанії RWE і поставляється за реверсною схемою до України через Польщу.

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Довідка УНІАН. 100% акцій ПАТ «Укртрансгаз» перебувають у власності НАК «Нафтогаз України».

Дочірня компанія НАК «Нафтогаз України» - «Укртрансгаз» створена з метою забезпечення безперебійного транспортування і зберігання природного газу, ефективного функціонування і розвитку газового комплексу України.

«Укртрансгаз» експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд куб. м. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.