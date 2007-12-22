У Дніпропетровську боржників відключають від каналізації

Міське комунальне підприємство з водопостачання та водовідведення “Дніпроводоканал” у грудні розпочало практику відключення боржників з оплати послуг серед населення від системи каналізації. Про це УНІАН повідомив заступник директора підприємства Олександр ДМИТРАШКО.

За його словами, “Дніпроводоканал” у листопаді закупив у Донецьку два комплекти спеціального устаткування, що дає змогу індивідуально відключати окремі квартири боржників від системи каналізації після попередження про необхідність погасити заборгованість за водопостачання.

О.ДМИТРАШКО зазначив, що такий захід є ефективнішим за раніше опробуваний підприємством, коли окремим боржникам “Дніпроводоканалу” перекривали систему водопостачання.

Зокрема, за його словами, впродовж грудня після відключення каналізації абоненти підприємства погасили 47 тис. грн. заборгованості. При цьому кожному абоненту довелося додатково заплатити “Дніпроводоканалу” від 300 грн. до 532 грн. за поновлення роботи каналізаційної системи.

О.ДМИТРАШКО підкреслив, що рівень розрахунків за водопостачання та водовідведення у грудні, після застосування санкцій до боржників, зріс до 134%.

За його словами, підприємство має намір придбати ще кілька комплектів зазначеного вище устаткування для боротьби з боржниками. О.ДМИТРАШКО уточнив, що “Дніпроводоканал” планує отримати загальну заборгованість населення Дніпропетровська за надані послуги, яка наразі сягає 50 млн. грн.