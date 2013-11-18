"Укрзалізниця" може подвоїти число додаткових поїздів у святкові дні в разі потреби

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в разі потреби готова подвоїти кількість додаткових поїздів у святкові дні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора "Укрзалізниці" Павло Чекалов на прес-конференції в Києві.

За його словами, на сьогоднішній день "Укрзалізниця" вже призначила 13 додаткових поїздів крім основних цілорічних.

"Наші можливості не обмежені 13 поїздами. Ми можемо забезпечити ще як мінімум стільки ж. У сумі можемо дати 20-25 поїздів. Наш резерв становить ще близько 60-70 тис. місць", - сказав Чекалов.

Крім того, він додав, що в святкові дні велика частина місць продається в західному напрямку. При цьому близько 55% квитків реалізується через інтернет.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з підвищеним попитом "Укрзалізниця" включила додаткові вагони в низку поїздів, що курсують за маршрутами, що сполучають столицю із західними регіонами та Кримом. «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж понад 32 тис. квитків на залізничні маршрути до курортних центрів країни в період новорічних свят.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.