Рибак обіцяє відновити переговори про ЗВТ з Канадою

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Володимир Рибак в інтерв'ю журналістам в Оттаві.

За його словами, на сьогодні “призупинено переговори про зону вільної торгівлі з Канадою”, “то ми домовилися, що переговори ми продовжимо, і нам треба підписати угоду про зону вільної торгівлі”.

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Рибак також повідомив, що під час зустрічей з генерал-губернатором Канади, з двома спікерами, представником опозиції та з рядом міністрів уряду Канади “ми підняли питання про спрощення процедури надання віз для українців”.

“Ми підняли питання про спрощення віз, щоб наші люди могли виїжджати до Канади і дивитися, як люди живуть, як працює демократія”, - сказав Рибак.

Він наголосив, що своїм візитом «в цілому задоволений». За його словами, також під час зустрічей йшлося про те, що “головний стратегічний шлях - євроінтеграція”. “Ми продовжуємо цю роботу, але нам треба з'ясувати економічні відносини з Росією, і ми це будемо робити”, - додав Рибак.

Сьогодні завершується офіційний візит голови ВР Рибака до Канади.