Янукович: Богатирьова не давала згоди на призначення її секретарем РНБО

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Раїса БОГАТИРЬОВА не давала згоди на призначення її секретарем Ради національної безпеки і оборони.

Про це повідомляється на сайті Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що “ми прийняли рішення про перехід в опозицію і це не передбачає нашої участі в керівництві державою. Ми не можемо очолювати державні інституції, які будуть реалізовувати програми, що не співпадають з нашим баченням перспективи України”.

За словами лідера Партії регіонів, “це - принципове питання і, я переконаний, що у такому ставленні до факту появи указу Президента про призначення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО (без її на це згоди) мене підтримають члени Президії Політради на засіданні, яке ми проведемо завтра”.

“Наша позиція, наші цілі і наша стратегія не дають нам політичного права брати будь-яку участь у керівництві державними інститутами і погоджуватися на будь-які посади”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ. При цьому він додав, що коментарі окремих членів Партії регіонів є особистою думкою тих, хто їх висловлював.