У Києві нетверезий чоловік-ревнивець влаштував стрілянину, поранивши міліціонера

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, інформація про стрілянину надійшла до чергової частини Голосіївського райуправління 5 грудня о 19.45.

На місці правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився господар квартири, 1969 року народження, який через обурення на власну дружину почав погрожувати їй зброєю.

Міліціонери намагалися встановити з чоловіком контакт і пройти до помешкання. Однак у той момент, коли один з них взявся за ручку двері, пролунав постріл і міліціонер отримав поранення.

«Швидка допомога» доставила потерпілого до лікарні з діагнозом: «вогнепальне поранення правої кисті», йдеться в повідомленні.

Дружина зловмисника розповіла свою версію подій, зазначивши, що причиною гніву чоловіка стали ревнощі, поінформували в міліції. Вона поїхала до Москви у відрядження, а чоловік запідозрив її у зраді. Коли жінка повернулася, її чоловік був п’яний і тримав у руці зброю.

Жінка встигла вискочити на вулицю, при цьому зачинивши вхідні двері, щоб чоловік не міг вийти з квартири. В результаті розлючений зловмисник й почав стріляти по вхідних дверях, повідомили в міліції.

«Коли він на деякий час втихомирився, міліціонери разом із працівниками МНС зайшли до приміщення та затримали «снайпера», - зазначили у ВЗГ, додавши, що в ході проведення огляду місця події було виявлено і вилучено, зокрема, пристрій для відстрілу набоїв, споряджених гумовою кулею, нарізний карабін, предмет, схожий на гвинтівку, три предмети, схожих на пістолети та патрони.

Дозволи на зброю чоловік мав.

Дана подія внесена до ЄРДР за ч.4, ст. 296 «хуліганство» та ст. 348 «посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця».

Злочинець перебуває в Голосіївському райвідділі ГУ МВС України в м. Києві. Речові докази вилучено.