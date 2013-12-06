Правоохоронці встановили особу померлого неподалік Євромайдану чоловіка

Правоохоронці встановили особу чоловіка, який помер неподалік Євромайдану в Києві.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, ним виявився 51-річний уродженець Львівської області, раніше судимий за майнові злочини.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня у київській міліції поінформували, що сьогодні рано-вранці до них надійшло повідомлення про те, що в районі оглядового майданчика поблизу готелю «Україна» на сходах виявлено тіло чоловіка.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, констатувала смерть потерпілого, без видимих ознак насильницької смерті. Приблизний вік померлого 50-55 років.

Тим часом ЗМІ писали, посилаючись на очевидців, що у померлого чоловіка була травма голови.

Пізніше у столичному главку міліції повідомили, що причиною смерті чоловіка, тіло якого знайшли поблизу Євромайдану, був туберкульоз легенів.