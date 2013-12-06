Міліція назвала причину смерті чоловіка, якого знайшли біля Євромайдану

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

“У чоловіка був туберкульоз легенів, внаслідок чого відкрилась внутрішня кровотеча, яка призвела до смерті”, - сказали в міліції.

На тему: ЗМІ: Біля Майдану померла людина

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Відділ зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві поінформував, що сьогодні рано-вранці до столичної міліції надійшло повідомлення про те, що в районі оглядового майданчика поблизу готелю «Україна» на сходах було виявлено тіло чоловіка.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце події, констатувала смерть потерпілого, без видимих ознак насильницької смерті. Приблизний вік померлого 50-55 років.

Тим часом ЗМІ писали, посилаючись на очевидців, що у померлого чоловіка була травма голови.